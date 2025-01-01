Thema u. a.: Das Geschäft mit der KriseJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Das Geschäft mit der Krise
Smarte Kleidung gegen die Klimakrise oder ein Bunker fürs eigene Heim - das Angebot an Dingen, um gegen Krisen gewappnet zu sein, ist groß und vor allem lukrativ. Einer der Unternehmer, der an der Angst vor Pandemien, Krieg und Umweltkatastrophen verdient, ist Kurt Strasser. Er ist Gründer eines Blackout-Dorfs, das seine Bewohner im Ernstfall mehrere Wochen autark versorgen kann. "Galileo" hat ihn und andere Profiteure von Krisen besucht.
