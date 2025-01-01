Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Masse mit Klasse luftgetrockneter Schinken

ProSieben
Thema u. a.: Masse mit Klasse luftgetrockneter Schinken

Thema u. a.: Masse mit Klasse luftgetrockneter SchinkenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Thema u. a.: Masse mit Klasse luftgetrockneter Schinken

43 Min.Ab 12

Ob mit Melone, auf dem Brot oder einfach so - luftgetrockneter Schinken darf bei vielen auf keiner Vorspeisenplatte fehlen. Aber so luftig leicht er auch schmeckt, seine Herstellung hat es in sich. "Galileo" besucht eine Großindustrie und eine Manufaktur und erfährt, warum die Herstellung von luftgetrocknetem Schinken so lange dauert, warum die richtige Schweinerasse so wichtig ist und was Eicheln mit einem einzigartigen Geschmackserlebnis zu tun hat.

Alle verfügbaren Folgen