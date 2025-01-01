Thema u. a.: Masse mit Klasse luftgetrockneter SchinkenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Masse mit Klasse luftgetrockneter Schinken
Ob mit Melone, auf dem Brot oder einfach so - luftgetrockneter Schinken darf bei vielen auf keiner Vorspeisenplatte fehlen. Aber so luftig leicht er auch schmeckt, seine Herstellung hat es in sich. "Galileo" besucht eine Großindustrie und eine Manufaktur und erfährt, warum die Herstellung von luftgetrocknetem Schinken so lange dauert, warum die richtige Schweinerasse so wichtig ist und was Eicheln mit einem einzigartigen Geschmackserlebnis zu tun hat.
