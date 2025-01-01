Galileo
Thema u. a.: Reich durch Resale
23 Min.Ab 12
Mit einer cleveren Idee richtig Geld verdienen und dabei auch noch nachhaltig sein. Diesen Traum haben sich Jonas Brening und Paul Jonas erfüllt. Ihre Geschäftsidee: Günstig gebrauchte Möbel kaufen, diese restaurieren und dann teurer wieder verkaufen. Dadurch haben sich die beiden ein riesiges Business aufgebaut und bereits über 15 Mio. Euro Umsatz gemacht. "Galileo" hat die jungen Geschäftsleute besucht.
