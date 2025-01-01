Thema u. a.: Zehn Fragen an einen AnimateurJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Zehn Fragen an einen Animateur
33 Min.
Wie ist das eigentlich, wenn gute Laune verbreiten zum Beruf gehört? "Galileo" stellt Animateur Jan zehn Fragen. Er arbeitet in einem Ferienclub auf Fuerteventura und verrät "Galileo" alles über seinen Job. Zum Beispiel warum er Bogenschießen kann, was er in der Hotelküche zu suchen hat und wie es sich anfühlt zu arbeiten, wenn andere Urlaub machen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
