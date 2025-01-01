Thema u. a.: Vergnügungspark - SupermarktJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Vergnügungspark - Supermarkt
44 Min.Ab 12
Einkaufen macht gewöhnlich wenig Spaß - aber im Jungle Jim's International Market ist das anders. In diesem Supermarkt gibt es neben 180.000 Artikeln nämlich auch noch Freizeitparkfeeling gratis obendrauf. Hier steht das Erlebnis im Vordergrund - da können schon mal ein paar Stunden vergehen, bevor der Einkaufskorb gefüllt ist. "Galileo" zeigt, was diesen außergewöhnlichen Supermarkt so besonders macht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen