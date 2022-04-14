Galileo
Folge vom 14.04.2022: Thema u. a.: 5 Dinge Sylt
26 Min.Folge vom 14.04.2022Ab 12
Sylt ist Deutschlands Insel der Reichen und Schönen. Neben den Luxustourist:innen leben hier aber auch ganz normale Menschen. Diese haben ihre eigenen Tricks für den Alltag in ihrer teuren Heimat. Warum haben Sylter Kofferbänder im Garten und was hat es mit dem Strandhafer auf sich? "Galileo" zeigt fünf Dinge, auf die waschechte Sylter nicht verzichten können.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen