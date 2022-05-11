Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Deconstructed Nike

ProSiebenFolge vom 11.05.2022
Thema u. a.: Deconstructed Nike

Thema u. a.: Deconstructed NikeJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 11.05.2022: Thema u. a.: Deconstructed Nike

24 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12

Egal ob in Fitnessstudios, auf Sportplätzen oder mittlerweile auch auf der Straße: Die Produkte von Nike haben sich fest in Sport und Lifestyle etabliert. Stars wie Cristiano Ronaldo, Michael Jordan und Serena Williams werben für die Marke. Die Kleiderschränke füllen sich seit Jahren immer mehr mit dem "Swoosh". "Galileo" lüftet die Geheimnisse von Nike und verrät, wie das US-Unternehmen es zum weltweit erfolgreichsten Sportartikelhersteller geschafft hat.

Alle verfügbaren Folgen