Thema u. a.: Deconstructed NikeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 11.05.2022: Thema u. a.: Deconstructed Nike
24 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12
Egal ob in Fitnessstudios, auf Sportplätzen oder mittlerweile auch auf der Straße: Die Produkte von Nike haben sich fest in Sport und Lifestyle etabliert. Stars wie Cristiano Ronaldo, Michael Jordan und Serena Williams werben für die Marke. Die Kleiderschränke füllen sich seit Jahren immer mehr mit dem "Swoosh". "Galileo" lüftet die Geheimnisse von Nike und verrät, wie das US-Unternehmen es zum weltweit erfolgreichsten Sportartikelhersteller geschafft hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen