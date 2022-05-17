Thema u. a.: X-Days Halloumi-HerstellungJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.05.2022: Thema u. a.: X-Days Halloumi-Herstellung
49 Min.Folge vom 17.05.2022Ab 12
Das Wetter wird immer schöner und die Grillsaison ist eröffnet. Auf dem Grill der Deutschen brutzelt neben Bratwürstchen und Steak auch eine andere sehr beliebte Leckerei - der Halloumikäse. In Zypern gilt er als Nationalgericht, und auch bei uns landet der "Quietschkäse" immer häufiger auf dem Teller. "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe fährt nach Limassol und zeigt uns, wie der kultige Käse hergestellt wird und wie man kulinarisch zelebrieren kann.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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