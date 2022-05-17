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Galileo

Thema u. a.: X-Days Halloumi-Herstellung

ProSiebenFolge vom 17.05.2022
Thema u. a.: X-Days Halloumi-Herstellung

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Galileo

Folge vom 17.05.2022: Thema u. a.: X-Days Halloumi-Herstellung

49 Min.Folge vom 17.05.2022Ab 12

Das Wetter wird immer schöner und die Grillsaison ist eröffnet. Auf dem Grill der Deutschen brutzelt neben Bratwürstchen und Steak auch eine andere sehr beliebte Leckerei - der Halloumikäse. In Zypern gilt er als Nationalgericht, und auch bei uns landet der "Quietschkäse" immer häufiger auf dem Teller. "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe fährt nach Limassol und zeigt uns, wie der kultige Käse hergestellt wird und wie man kulinarisch zelebrieren kann.

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