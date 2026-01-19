Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
Folge vom 19.01.2026: Neujahrsparty in Nordkorea

43 Min. Ab 12

Während der Westen die Tür zuschlägt, öffnet Kim Jong-Un für russische Urlauber die Pforten zum isoliertesten Land der Welt: Nordkorea. Doch was steckt hinter dieser bizarren Urlaubsallianz? "Galileo" schleust sich in eine Reisegruppe ein und enthüllt exklusiv, was die Gäste aus Moskau erwartet: Von hochmodernen Resorts bis Propaganda-Shows, gekrönt von einer ausgelassenen Silvesterparty.

