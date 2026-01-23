Vikunja -Wolle: Die Jagd nach dem goldenen VliesJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.01.2026: Vikunja -Wolle: Die Jagd nach dem goldenen Vlies
Folge vom 23.01.2026
Die Anden bergen ein flauschiges Geheimnis: Vikunja-Wolle, die feinste und teuerste der Welt. Warum kostet eine Mütze daraus 1.000 Euro? "Galileo" wagt sich auf 4.500 Meter Höhe, um das Rätsel zu lösen. Zwischen Atemnot und kulturellen Überraschungen erlebt das Team die traditionelle Suche nach den scheuen Tieren. Von uralten Fangmethoden bis zur Luxusmode erfahren sie die Geschichten hinter den exklusivsten Wollknäueln der Welt.
