Deine Wette auf die Zukunft ist jetzt Millionen wertJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.03.2026: Deine Wette auf die Zukunft ist jetzt Millionen wert
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Prediction Markets revolutionieren die Vorhersage: In den USA wetten Händler:innen und Firmen auf alles und verdienen damit legal Millionen. "Galileo" enthüllt, wie diese umstrittenen Portale funktionieren und wie du selbst mit der Vorhersage von Ereignissen Geld verdienen könntest. Doch während einige Experten sie für präziser als jede Umfrage halten, warnen andere: Ist das schnelle Geld auf Kosten realer Schicksale der Anfang vom Ende unserer demokratischen Werte?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen