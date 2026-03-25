Der wahre Preis des Kino-ErlebnissesJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.03.2026: Der wahre Preis des Kino-Erlebnisses
41 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Was für viele zum echten Luxus wird, ist für die Betreiber:innen ein harter Kampf ums Überleben, während Streaming-Angebote mittlerweile den Unterhaltungsmarkt fest im Griff haben. Anselm und Ansgar Esch von den Münsterschen Filmtheatern legen alle Karten auf den Tisch und zeigen transparent, welche gigantischen Kosten wirklich hinter Tickets und Popcorn stecken. Das größte Geheimnis? Popcorn und Getränke sind nicht nur Beiwerk, sondern die Rettung deines Lieblingskinos!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen