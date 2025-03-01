Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gamechangers - A Baller League Magazine

Draft Stories

JoynStaffel 1Folge 1
Draft Stories

Draft StoriesJetzt kostenlos streamen

Gamechangers - A Baller League Magazine

Folge 1: Draft Stories

31 Min.Ab 6

"Gamechangers – A Baller League Magazine“ ist ganz nah dran an den Managern, Trainern und Spielern beim Draft Day. Es ist der Auftakt zur 3. Saison der Kleinfeldliga und diesmal entscheidet sich, welche Spieler ein neues Trikot bekommen. "Draft Stories" begleitet u.a. hautnah das Team "Hollywood United" von Ex-Profi Max Kruse und Content Creator Knossi und die "Käfigtiger" von Kevin Prince Boateng. Denn der Kampf um die besten Spieler hat begonnen und damit die Endphase der Saisonvorbereitung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gamechangers - A Baller League Magazine
Joyn
Gamechangers - A Baller League Magazine

Gamechangers - A Baller League Magazine

Alle 1 Staffeln und Folgen