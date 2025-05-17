Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gamechangers - A Baller League Magazine

Final 4, Baby

Final 4, Baby

Gamechangers - A Baller League Magazine

Folge 12: Final 4, Baby

30 Min.Ab 12

Der letzte Spieltag der Baller League in Season 3 hat es in sich: von Platz 2 bis Platz 8 können noch alle Teams das Ticket für das "Final 4" lösen. Das Motto ist klar: Verlieren verboten. 3 direkte Duelle entscheiden über Saisonende oder Titelambitionen. Es geht um alles, um Ruhm, um Ehre - um das große Finale.

