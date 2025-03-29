Gamechangers - A Baller League Magazine
Folge 5: All Roads lead to Berlin
30 Min.Ab 12
Ab Season 03 spielt die Baller League in Berlin. Der Hangar 7 im altehrwürdigen Flughafen Berlin Tempelhof ist die Spielstätte der populären Kleinfeld-Liga. Und die Manager, Trainer und Spieler kommen aus ganz Deutschland angereist, um jeden Montag um Punkte zu fighten. Oder aber wie Nader Jindaoui aus Los Angeles. Für den gebürtigen Berliner ist die Baller League mehr als nur eine Fußball-Liga. Es ist ein Herzensprojekt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Fußball
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn