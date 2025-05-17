Gamechangers - A Baller League Magazine
Folge 13: A new era of football
38 Min.Ab 12
Die Saison in der Baller League hatte es in sich. Gegründet 2024 hat sich die Kleinfeld-Liga in ihrer 3. Spielzeit etabliert und vor allem sportlich weiterentwickelt. Eine neue Spielstätte in Berlin Tempelhof und die spannendste und hochklassigste Endphase aller Zeiten. Ein Rückblick.
Genre:Nachrichtenmagazin, Fußball
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn