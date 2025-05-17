Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gamechangers - A Baller League Magazine

A new era of football

JoynStaffel 1Folge 13
A new era of football

A new era of footballJetzt kostenlos streamen

Gamechangers - A Baller League Magazine

Folge 13: A new era of football

38 Min.Ab 12

Die Saison in der Baller League hatte es in sich. Gegründet 2024 hat sich die Kleinfeld-Liga in ihrer 3. Spielzeit etabliert und vor allem sportlich weiterentwickelt. Eine neue Spielstätte in Berlin Tempelhof und die spannendste und hochklassigste Endphase aller Zeiten. Ein Rückblick.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gamechangers - A Baller League Magazine
Joyn
Gamechangers - A Baller League Magazine

Gamechangers - A Baller League Magazine

Alle 1 Staffeln und Folgen