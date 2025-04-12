Gamechangers - A Baller League Magazine
Folge 7: Ey, Schiri!
32 Min.Ab 12
Sie sind das 13. Team in der Baller League und ohne Schiedsrichter geht auch in der Kleinfeld-Liga in Berlin Tempelhof nicht viel. Für die Schiedsrichter, um den ehemaligen FIFA-Offiziellen Babak Rafati, ist viel zu tun: schnelles Spiel, hitzige Manager an den Seitenlinien und extra Regeln in den letzten drei Minuten einer jeden Halbzeit. Da muss man ganz schön auf Zack sein, um nichts zu verpassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gamechangers - A Baller League Magazine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Fußball
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn