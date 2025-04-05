Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 6: Kick it like...

31 Min.Ab 12

12 Teams kämpfen in der Baller League um den Titel. Über 140 Spieler sind gemeldet. Feine Techniker, robuste Abwehrkanten, Flügel-Flitzer und Star-Dirigenten. Eins haben alle gemeinsam: sie sind echte Baller und damit natürlich der wichtigste Teil der Baller League. Spot an für die Stars der Liga.

