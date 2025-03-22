Gamechangers - A Baller League Magazine
Folge 4: Neck and Neck
31 Min.Ab 12
Die Nerven liegen blank. In der Baller League werden schon am 3. Spieltag die ersten Weichen gestellt. Voller Einsatz von Spielern, Trainern und Managern. Kellerkinder brauchen dringend Punkte und bemängeln fehlende Einstellung der Spieler. An der Tabellenspitze möchte keiner auch nur einen Milimeter zurückweichen. Überstrahlt wird allerdings alles vom Einzug von "Prinz Poldi". Lukas Podolski ist in Berlin Tempelhof und will sein Team Streets United siegen sehen.
Genre:Nachrichtenmagazin, Fußball
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
