Gamechangers - A Baller League Magazine
Folge 2: A New Home
31 Min.Ab 12
Die Baller League öffnet ihre Tore zu Season 3 in Berlin. Ein alter Flugzeughangar in Tempelhof ist die neue Spielstätte der Kleinfeldliga. Und wieder kämpfen 12 Teams um den Einzug ins Final 4, um den Champion-Titel. Die Karten werden also neu gemischt mit neuen Spielern, Trainern und Managern. Doch eins bleibt gleich: Die Baller League ist wild, laut und schnell. Wir sind auf der Suche nach dem Nachfolger des amtierenden Champions Las Ligas Ladies, neuen Stars und jeder Menge Bolzplatz-Action.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gamechangers - A Baller League Magazine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Fußball
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn