Folge 9: Onwards and upwards
31 Min.Ab 12
Die 3. Saison der Baller League geht so langsam in die entscheidende Phase. Der Kampf um das Final 4 ist im vollen Gange und zwischen Platz 8 Calcio Berlin und Platz 3 Beton Berlin liegen nur 2 Punkte. Jedes Spiel kann den Unterschied machen. Das Motto ist "weiter, immer weiter" und die Truppe von Rapper Kontra K besticht vor allem durch eins: Teamplay!
Genre:Nachrichtenmagazin, Fußball
Produktion:DE, 2025
12
