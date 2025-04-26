Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gamechangers - A Baller League Magazine

Onwards and upwards

JoynStaffel 1Folge 9
Onwards and upwards

Onwards and upwardsJetzt kostenlos streamen

Gamechangers - A Baller League Magazine

Folge 9: Onwards and upwards

31 Min.Ab 12

Die 3. Saison der Baller League geht so langsam in die entscheidende Phase. Der Kampf um das Final 4 ist im vollen Gange und zwischen Platz 8 Calcio Berlin und Platz 3 Beton Berlin liegen nur 2 Punkte. Jedes Spiel kann den Unterschied machen. Das Motto ist "weiter, immer weiter" und die Truppe von Rapper Kontra K besticht vor allem durch eins: Teamplay!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gamechangers - A Baller League Magazine
Joyn
Gamechangers - A Baller League Magazine

Gamechangers - A Baller League Magazine

Alle 1 Staffeln und Folgen