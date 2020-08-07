Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 07.08.2020: Im Garten mit Aussicht
20 Min.Folge vom 07.08.2020
Jeff und Stacie genießen von ihrem Zuhause eine unbezahlbare Aussicht, doch der Anblick ihres Gartens verursacht eher Schmerzen. Die Landschaftsdesignerin Sara beseitigt Wurzeln, Schutt und viel Dreck, stellt eine Outdoor-Küche und allerhand Pflanzen auf - so kann das Paar das wertvolle Stück Natur nutzen und auf den Ozean blicken.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.