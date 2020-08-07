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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Garten mit Aussicht

HGTVFolge vom 07.08.2020
Im Garten mit Aussicht

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 07.08.2020: Im Garten mit Aussicht

20 Min.Folge vom 07.08.2020

Jeff und Stacie genießen von ihrem Zuhause eine unbezahlbare Aussicht, doch der Anblick ihres Gartens verursacht eher Schmerzen. Die Landschaftsdesignerin Sara beseitigt Wurzeln, Schutt und viel Dreck, stellt eine Outdoor-Küche und allerhand Pflanzen auf - so kann das Paar das wertvolle Stück Natur nutzen und auf den Ozean blicken.

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