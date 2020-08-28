Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Garten mit Bühne

HGTVFolge vom 28.08.2020
Im Garten mit Bühne

Im Garten mit BühneJetzt kostenlos streamen

Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 28.08.2020: Im Garten mit Bühne

20 Min.Folge vom 28.08.2020

Die Musiker Kevin und Sara unterhalten ihre Gäste gerne in ihrem eigenen Garten. Landschaftsdesignerin Sara sorgt dafür, dass nicht nur die Musik bezaubernd ist, sondern auch das Ambiente. Sie stellt eine Bar auf, gestaltet einen Essbereich sowie eine kleine Bühne mit dazugehöriger Lounge-Area.

Alle verfügbaren Folgen