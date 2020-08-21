Im Garten mit französischem FlairJetzt kostenlos streamen
Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 21.08.2020: Im Garten mit französischem Flair
20 Min.Folge vom 21.08.2020
Michel und Rebecca besitzen einen chaotischen Garten, dessen Betreten für die beiden Kinder sogar ziemlich gefährlich werden kann. Sara nimmt sich das Chaos vor und verwandelt die Grünfläche in eine Oase der Ruhe nach französischem Vorbild.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.