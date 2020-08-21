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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Garten mit französischem Flair

HGTVFolge vom 21.08.2020
Im Garten mit französischem Flair

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 21.08.2020: Im Garten mit französischem Flair

20 Min.Folge vom 21.08.2020

Michel und Rebecca besitzen einen chaotischen Garten, dessen Betreten für die beiden Kinder sogar ziemlich gefährlich werden kann. Sara nimmt sich das Chaos vor und verwandelt die Grünfläche in eine Oase der Ruhe nach französischem Vorbild.

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