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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Garten mit Toskana Style

HGTVFolge vom 14.08.2020
Im Garten mit Toskana Style

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 14.08.2020: Im Garten mit Toskana Style

20 Min.Folge vom 14.08.2020

Keishas Garten hat genau einen Vorteil - einen Pool. Rundherum herrscht jedoch Chaos - Schutt, Unkraut und zusammenbrechende Möbel prägen das unschöne Gesamtbild. Sara eilt Keisha zur Hilfe, um ihr ihren Traumgarten zu ermöglichen. Ein toskanisch-inspirierter Außenbereich mit Gemüsebeet und Steinbrunnen sollen die Besitzerin begeistern.

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