Im Garten mit Entertainment-FaktorJetzt kostenlos streamen
Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 28.08.2020: Im Garten mit Entertainment-Faktor
20 Min.Folge vom 28.08.2020
Peter und Leah sind stolz auf ihr Fachwerkhaus, dem sie selbst den nötigen Schliff gegeben haben. Den Garten haben sie allerdings vernachlässigt und freuen sich über Saras Ideen und Vorschläge: Sie will die Architektur des Hauses auch im Garten zum Thema machen. Sie baut eine Unterhaltungsbühne im Fachwerk-Design auf die Grünfläche. Neue Zäune und Hecken sorgen indes für die Wahrung der Privatsphäre.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.