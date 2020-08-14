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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Garten mit Wasserfall

HGTVFolge vom 14.08.2020
Im Garten mit Wasserfall

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 14.08.2020: Im Garten mit Wasserfall

20 Min.Folge vom 14.08.2020

Der Garten von Rhoyge und Priscilla ist nicht familientauglich angelegt, ein gemeinsames Beisammensitzen aller Mitglieder ist nicht möglich. Sara bringt den Grill- und Essbereich näher an den Pool und legt einen Steg an und baut sogar die Vorrichtung für einen Wasserfall.

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