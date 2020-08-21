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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im modernen Tropengarten

HGTVFolge vom 21.08.2020
Im modernen Tropengarten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 21.08.2020: Im modernen Tropengarten

20 Min.Folge vom 21.08.2020

Brian und Kimmie erwarten Familienzuwachs. Die Freude ist groß, doch im Haus gibt es eine große Baustelle, die ihnen Sorgen bereitet. Gut, dass die Gartenexpertin Sara vorbeikommt und die chaotische Grünfläche in einen Ort verwandelt, an dem sich Eltern und Kinder pudelwohl fühlen: Sie errichtet eine Grill- und Barecke sowie ein Spielhaus und eine Kreidetafel für die Kids.

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