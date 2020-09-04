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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im hängenden Garten

HGTVFolge vom 04.09.2020
Im hängenden Garten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 04.09.2020: Im hängenden Garten

20 Min.Folge vom 04.09.2020

Wurzeln und Unkraut wuchern im Garten von Alex und Ruth. Landschaftsdesignerin fährt schwere Geschütze auf, um Ordnung zu schaffen und baut eine tieferliegende Sitzgelegenheit in den Rasen sowie eine Feuerstelle und eine elegante Dinnerlounge.

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