Germany's Next Topmodel
Folge 11: Bodypainting-Shooting
129 Min.Ab 12
Im Shooting der Woche können die Models im besten Fall gleich doppelt glänzen. Denn nicht nur das goldene Bodypainting lässt sie strahlen, auch die Posen sollen ein Hingucker sein. Die Kandidatinnen verkörpern den Zeiger einer XXL-Uhr und müssen mit anspruchsvollen Posen verschiedene Uhrzeiten darstellen. Wer schafft es, Heidi Klum und Gastjurorin Maye Musk von sich zu überzeugen und so das Ticket für die nächste Runde zu lösen?
Weitere Folgen in Staffel 17
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
12
