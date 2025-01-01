Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Castingmarathon in L.A.

ProSiebenStaffel 17Folge 10
Castingmarathon in L.A.

Castingmarathon in L.A.Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 10: Castingmarathon in L.A.

135 Min.Ab 12

Castings, Castings, Castings! In L.A. begeben sich die Topmodel-Anwärterinnen auf einen echten Castingmarathon und versuchen, einen der begehrten Jobs zu ergattern. Wer schafft es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Fotoshooting und Entscheidungswalk werden in dieser Woche kombiniert. Die Models präsentieren dort die Kleider von Designer Jeremy Scott, der auch als Gastjuror an Heidi Klums Seite Platz nimmt und ihr bei der Entscheidung hilft.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen