Germany's Next Topmodel
Folge 5: Casting Edition
146 Min.Ab 12
Castings, Castings, Castings! Heidi Klum gibt den Modelanwärterinnen ein exklusives Casting-Teaching bevor es nach Athen geht. Wer kann dort beim Casting-Marathon die Kunden von sich überzeugen und ergattert die meisten Jobs? Im abschließenden Entscheidungswalk sollen die Models in Lingerie-Mode mit ihrer Weiblichkeit überzeugen - ein selbstsicheres und stilvolles Auftreten ist gefragt. Wer kommt weiter und bekommt ein Ticket für das nächste große GNTM-Reiseziel?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen