ProSiebenStaffel 17Folge 7
Folge 7: Sedcard-Shooting

136 Min. Ab 12

Strike a pose! Diese Woche steht das Sedcard Shooting an und auf die Models, die sich am besten anstellen, wartet eine große Überraschung. Für den Entscheidungswalk verwandeln sich die Kandidatinnen in düstere, aufziehbare Vintagepuppen. Wer schafft es mit einem extravagantem Walk und außergewöhnlichen Posen von sich zu überzeugen? Supermodel Coco Rocha nimmt als Gastjurorin neben Heidi Klum Platz.

