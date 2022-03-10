Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das große GNTM-Umstyling!

ProSiebenStaffel 17Folge 6vom 10.03.2022
Das große GNTM-Umstyling!

Das große GNTM-Umstyling!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 6: Das große GNTM-Umstyling!

131 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12

Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große #GNTM-Umstyling steht an und Heidi Klum hat sich für die Topmodel-Anwärterinnen individuelle Looks überlegt: Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Beim Entscheidungswalk präsentieren sich die #GNTM-Models im neuen Look vor Heidi Klum und der ehemaligen #GNTM-Kandidatin Sarina Nowak. Das Besondere: Der Entscheidungswalk ist gleichzeitig ein Fotoshooting. Wer beweist am Ende des Laufstegs die besten Posen?

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen