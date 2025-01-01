Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Fantasy Edition

ProSiebenStaffel 17Folge 9
Fantasy Edition

Fantasy EditionJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 9: Fantasy Edition

134 Min.Ab 12

Die Fantasy Edition steht an! Beim Fotoshooting sind Mut und Ausdrucksstärke gefragt. Jeweils drei Models sind als Plüschfigur gestylt in zehn Metern Höhe befestigt und posen um die Wette. Wer schafft es, die Höhenangst zu überwinden? Auch der Entscheidungswalk hat es in sich: Die Models laufen als lebendige Zungen in roten Neoprenkleidern aus einem riesigen Mund heraus. Gastjurorin Nikeata Thompson teilt ihre Expertise und hilft Heidi Klum bei der Entscheidung.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen