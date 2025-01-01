Germany's Next Topmodel
Folge 9: Fantasy Edition
134 Min.Ab 12
Die Fantasy Edition steht an! Beim Fotoshooting sind Mut und Ausdrucksstärke gefragt. Jeweils drei Models sind als Plüschfigur gestylt in zehn Metern Höhe befestigt und posen um die Wette. Wer schafft es, die Höhenangst zu überwinden? Auch der Entscheidungswalk hat es in sich: Die Models laufen als lebendige Zungen in roten Neoprenkleidern aus einem riesigen Mund heraus. Gastjurorin Nikeata Thompson teilt ihre Expertise und hilft Heidi Klum bei der Entscheidung.
