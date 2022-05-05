Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 17Folge 14vom 05.05.2022
131 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12

Duell-Woche. Beim Casting kommt es vor allem auf die Persönlichkeit der Models an. Durch ein selbstausgesuchtes Outfit und Accessoire sollen sie ihre persönliche Superpower darstellen. Wer überzeugt den Kunden und ergattert den begehrten Job? Im Shooting ist dagegen Sportlichkeit gefragt: Die Models spielen in eleganten Kleidern ein Tennis-Match. Wer stolpert über sein Kleid und wer ist der wahre Tennisprofi? Thomas Hayo unterstützt in dieser Woche als Gastjuror.

