Der Einzug in die Top 10Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 12: Der Einzug in die Top 10
122 Min.Folge vom 21.04.2022Ab 12
Confidence is key. Noch gelingt es nicht jedem Model, aus sich herauszukommen und Selbstbewusstsein auszustrahlen. Deshalb kommt Nikeata Thompson in die Villa und gibt den Models ein Teaching zum Thema Selfconfidence und Selbstliebe. Die neuen Erkenntnisse können die Models direkt im Shooting anwenden - dort müssen sie, umgeben von Glitzer, auf einem Trampolin springen und dabei möglichst elegant aussehen. In der Entscheidung nimmt Designer Peter Dundas neben Heidi Klum Platz.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen