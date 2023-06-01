Das Cover-Shooting für die Harper's BazaarJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 16: Das Cover-Shooting für die Harper's Bazaar
113 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12
The Cover is yours! Diese Woche steht das Cover-Shooting für die Harper's BAZAAR an. Hier müssen jede Pose, jeder Blick und jede Bewegung der #GNTM-Models sitzen. Passend zur Show-Metropole Las Vegas verwandeln sich die Models am Entscheidungstag in Dragqueens. Beim berühmten Drag-Brunch sollen sie das Publikum mit ihrer Performance mitreißen. Die Models, die Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider überzeugen können, sind im Halbfinale.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
