Männer-Casting mit Jean Paul Gaultier! Wer hat das Zeug zum Topmodel?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 1: Männer-Casting mit Jean Paul Gaultier! Wer hat das Zeug zum Topmodel?
103 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Schöne neue Staffel, schöne besondere Neuerung: Die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet mit den Männern. Ein Auftakt voller Spannung und Style! Los geht die erste Folge mit dem offenen Casting in Köln, wo die männlichen Kandidaten ihre Chance auf den Einzug in die Show nutzen können - und das direkt vor Heidi Klum und Modeikone Jean Paul Gaultier.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen