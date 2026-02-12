Die Topmodel-Suche geht weiter! Wer überzeugt mit Style & Persönlichkeit?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 2: Die Topmodel-Suche geht weiter! Wer überzeugt mit Style & Persönlichkeit?
103 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Jetzt treten die Frauen auf die #GNTM-Bühne. Für die 21. Staffel ruft Weltstar Heidi Klum nun die weiblichen Kandidatinnen zum offenen Casting nach Köln. Wer kommt eine Runde weiter und geht mit Heidi Klum auf große "Germany's Next Topmodel"-Reise? Unterstützung bekommt Heidi Klum auch bei den Frauen von Modeschöpfer Jean Paul Gaultier.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen