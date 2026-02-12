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Germany's Next Topmodel

Die Topmodel-Suche geht weiter! Wer überzeugt mit Style & Persönlichkeit?

ProSiebenStaffel 21Folge 2vom 12.02.2026
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Germany's Next Topmodel

Folge 2: Die Topmodel-Suche geht weiter! Wer überzeugt mit Style & Persönlichkeit?

103 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Jetzt treten die Frauen auf die #GNTM-Bühne. Für die 21. Staffel ruft Weltstar Heidi Klum nun die weiblichen Kandidatinnen zum offenen Casting nach Köln. Wer kommt eine Runde weiter und geht mit Heidi Klum auf große "Germany's Next Topmodel"-Reise? Unterstützung bekommt Heidi Klum auch bei den Frauen von Modeschöpfer Jean Paul Gaultier.

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