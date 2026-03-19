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Germany's Next Topmodel

Herzklopfen, Vivaldi-Tanz & sinnliche Blicke im Ballsaal!

ProSiebenStaffel 21Folge 12vom 19.03.2026
Herzklopfen, Vivaldi-Tanz & sinnliche Blicke im Ballsaal!

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Folge 12: Herzklopfen, Vivaldi-Tanz & sinnliche Blicke im Ballsaal!

105 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Herzklopfen ist vorprogrammiert! Die Models wagen eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. Bei Vivaldi-Klängen trainieren sie elegante Ballroom-Tänze in opulenten Ballkleidern. Doch wer tauscht mehr als nur Tanzschritte aus? Gastjurorin Brooks Nader hat die Paare ganz genau im Blick!

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