Heidis verrücktes Date, Männer-Duell & Public Walk mit den Elevator Boys!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 9: Heidis verrücktes Date, Männer-Duell & Public Walk mit den Elevator Boys!
113 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Die Männer treten beim Sport-Shooting mit der Starfotografin Ellen von Unwerth paarweise gegeneinander an. Der jeweils bessere wird belohnt und darf Zeit mit Heidi Klum verbringen. Anschließend folgt der große Public Walk, bei dem sich die Kandidaten vor Publikum präsentieren müssen. Als Gastjuroren unterstützen die Elevator Boys, während Modedesigner Daniel W. Fletcher für die Looks verantwortlich ist.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen