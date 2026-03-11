Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Heidis verrücktes Date, Männer-Duell & Public Walk mit den Elevator Boys!

ProSiebenStaffel 21Folge 9vom 11.03.2026
Heidis verrücktes Date, Männer-Duell & Public Walk mit den Elevator Boys!

Folge 9: Heidis verrücktes Date, Männer-Duell & Public Walk mit den Elevator Boys!

113 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Die Männer treten beim Sport-Shooting mit der Starfotografin Ellen von Unwerth paarweise gegeneinander an. Der jeweils bessere wird belohnt und darf Zeit mit Heidi Klum verbringen. Anschließend folgt der große Public Walk, bei dem sich die Kandidaten vor Publikum präsentieren müssen. Als Gastjuroren unterstützen die Elevator Boys, während Modedesigner Daniel W. Fletcher für die Looks verantwortlich ist.

