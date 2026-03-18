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Germany's Next Topmodel

L.A. Auftakt: Ranch-Life, tiefe Blicke & erste Küsse

ProSiebenStaffel 21Folge 11vom 18.03.2026
L.A. Auftakt: Ranch-Life, tiefe Blicke & erste Küsse

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Folge 11: L.A. Auftakt: Ranch-Life, tiefe Blicke & erste Küsse

101 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Willkommen in L.A.! Auf einer Ranch treffen Männer und Frauen erstmals aufeinander. Gleich das erste Shooting: Eine Kussszene. Acting-Coach Nina Rausch bereitet die Models auf dieses intime Shooting vor und Fotograf Vijat Mohindra fängt die Spannung ein.

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