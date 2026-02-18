Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Erste große Fashionshow, erster Abschied

ProSiebenStaffel 21Folge 3vom 18.02.2026
Erste große Fashionshow, erster Abschied

Folge 3: Erste große Fashionshow, erster Abschied

101 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

In Folge drei ziehen die Männer in Berlin in ein modernes Loft ein und starten direkt mit ihrem ersten großen Walk durch ein inszeniertes Kornfeld, bei dem anschließend auch eine Elimination ansteht. Unterstützt werden die Entscheidungen von dem US-amerikanischen Model Sean O'Pry. Ausgestattet werden die Kandidaten von Designer Maximilian Gedra - am Ende zeigt sich: Wer kann überzeugen und wer muss die Show verlassen?

ProSieben
