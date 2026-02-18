Erste große Fashionshow, erster AbschiedJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 3: Erste große Fashionshow, erster Abschied
Folge vom 18.02.2026
In Folge drei ziehen die Männer in Berlin in ein modernes Loft ein und starten direkt mit ihrem ersten großen Walk durch ein inszeniertes Kornfeld, bei dem anschließend auch eine Elimination ansteht. Unterstützt werden die Entscheidungen von dem US-amerikanischen Model Sean O'Pry. Ausgestattet werden die Kandidaten von Designer Maximilian Gedra - am Ende zeigt sich: Wer kann überzeugen und wer muss die Show verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 21
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
