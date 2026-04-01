Casting-Fieber, Sedcard-Shooting & ein ÜberraschungsgastJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 15: Casting-Fieber, Sedcard-Shooting & ein Überraschungsgast
99 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
In L.A. wartet schon die nächste Chance: Ein großes Casting für die Models! Doch nicht nur das, auch das entscheidende Sedcard-Shooting steht an, die Eintrittskarte in die Modelwelt.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen