Halbfinale: Wer darf um den Titel kämpfen?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 24: Halbfinale: Wer darf um den Titel kämpfen?
113 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Halbfinale bei #GNTM! Für die Models steht das wichtigste Shooting der Staffel an: das Cover-Shooting für Harper's Bazaar. Für die Kandidatinnen und Kandidaten ist es die letzte Chance, sich vor Heidi Klum und Chefredakteurin Kerstin Schneider zu beweisen. Als Gastjurorin ist außerdem mit dabei: das Supermodel Candice Swanepoel.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen