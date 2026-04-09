Modellifestyle beginnt: Casting, Reisen & die erste PKJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 18: Modellifestyle beginnt: Casting, Reisen & die erste PK
107 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Der Traum wird Realität! Ein Casting für eine globale Brand schickt die Models auf Jetset-Reise zwischen Los Angeles und München! Doch das ist erst der Anfang. Danach wartet der knallharte Medien-Härtetest: Bei ihrer ersten echten Pressekonferenz müssen sie sich den Fragen namhafter Journalisten stellen. Zurück in L.A. wird es spektakulär: Ein glamouröser Konfetti-Walk mit Model Amelia Gray.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen