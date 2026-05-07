Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Movie-Edition: Drama in der Wisteria Lane!

ProSiebenStaffel 21Folge 22vom 07.05.2026
Movie-Edition: Drama in der Wisteria Lane!

Movie-Edition: Drama in der Wisteria Lane!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 22: Movie-Edition: Drama in der Wisteria Lane!

114 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Die Models starten mit einem spektakulären Grid Walk auf dem Sepulveda-Staudamm, ihre Performance wird von Designerin Mona May und Model Elias Becker bewertet. Anschließend steht eine schauspielerische Herausforderung an: Beim Video-Dreh mit der US-amerikanischen Schauspielerin Lisa Rinna inszenieren die Models Szenen auf der berühmten Desperate Housewives-Kulisse der Wisteria Lane in den Universal Studios Hollywood.

Weitere Folgen in Staffel 21

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 20 Staffeln und Folgen