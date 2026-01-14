Ghost Rockers
Folge 1: Unheil
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach den Ereignissen um den Flugabsturz der „Freebirds“ beginnt das neue Schuljahr auf der DAM. Die Urlaubszeit ist vorbei und die Ghost Rockers können es kaum erwarten, wieder vor ihren Fans aufzutreten. Die Band kann sich vor Anfragen kaum retten und soll gleich bei der Auftaktveranstaltung der Schule auftreten. Doch Jonas ist spurlos verschwunden und meldet sich nicht. Daraufhin erhält Mila einen neuen Song der Geister, der nichts Gutes ahnen lässt.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH