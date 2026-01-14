Ghost Rockers
Folge 3: Robin
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas ist gerade mal einen Tag weg und die Schule hat bereits seinen Spind räumen lassen. Mila will einfach nicht akzeptieren, dass er die Band im Stich gelassen haben soll und stellt Nachforschungen an. Jimmy, Charlie und Alex hingegen überlegen bereits, einen Ersatzgitarristen für ihn zu finden. Inzwischen versucht auch Brandon nach der Verhaftung seines Vaters wieder an der Schule Fuß zu fassen. Dabei erfährt er, dass Lauren mittlerweile für einen bekannten Musikkonzern arbeitet.
Ghost Rockers
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH